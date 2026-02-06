Deprem Kurtarıcıları Adıyaman’da Unutulmaz Anıları Paylaştı

Adıyaman’da Anma Etkinliği

6 Şubat depremlerinde enkazdan insanları kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri, bu yıl Adıyaman’da gerçekleştirilen anma etkinliğine katıldı. Madenciler, “6 Şubat’ı hiç unutmadık” vurgusunu yaptı. 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmaları yürüten madenciler, anma programında duygu dolu anılarını paylaştı. Zonguldak’tan Adıyaman’a gelen ekipten Sinan Durdu, yaşadıklarını şöyle ifade etti: “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda Zonguldak’ta görev yapıyoruz. 6 Şubat’ı hiç unutmadık. Depremi duyduğumuz anda Zonguldak’tan yola çıktık. Türkiye Taşkömürü Kurumu personeli olarak. Geldiğimiz gibi enkazlara koştuk burada. Birçok canlıya ve arkadaşlarımıza, kardeşlerimize umut olduk burada. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. 3 yıldır da anma törenlerinde buradayız. 3 canlı kızımızı çıkardık enkazın altından. Unutamadığımız anılarımız onlar. Birçok anı biriktirdik. Her birisi için 10 saat uğraştık enkazlardan çıkartırken. Neye uğradığımızı bilemedik.”

Duygusal Anılar

TTK personeli Murat Sönmez, kurtardıkları depremzedelerle olan bağlarını hiç koparmadıklarını dile getirerek, “Biz unutamadık o anları. Kızlarımızla muhabbetimizi kesmedik. Sağ olsunlar onlar da bizi unutmadılar. Her zaman telefonla görüşüyoruz. Madenciler yer altında devamlı bu işlerle meşgul oluyor. Enkaza en kolay girebilen madenciler. Adıyaman bizi unutmadı. Biz de Adıyaman’ı unutamadık” şeklinde konuştu. Deprem bölgesine ilk geldiklerinde karşılaştıkları büyük yıkımı aktaran Erkan Göktaş ise, yaşanan travmanın hafızalarından silinmediğini belirterek, “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 17 seneden beri madenci olarak çalışıyorum. 3 sene geçti ama 30 sene geçse dahi yine biz bu acıyı unutmayız. Buraya ilk geldiğimizde ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk ve çok kötü felaketle karşılaştık. Biz bile ilk başta ne yapacağımızı şaşırdık. Nereye gideceğimizi, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Ama gayet başarılı bir çalışma yaptık. Biz de onlara layık olmak için yine buradayız, yine yanındayız yani. Adıyaman halkının her zaman yanındayız.”