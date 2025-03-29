Deprem Myanmar’ı Vurdu: Felaketin Ardından Yardım Çabaları

DEPREMLERİN YARALAYICI ETKİLERİ

Myanmar, Sagaing civarındaki 7,7 ve ardından gelen 6,4 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Bu felaketin etkileri, Çin ve Tayland’da da hissedilirken, binden fazla can kaybına ve büyük ölçüde yıkıma yol açtı. Gökdelenleri yerle bir eden bu olay, köprüleri ve evleri de yıktı. Ülke, bu yıkımın etkisinde adeta bir kabusa uyandı. Depremin şiddeti, sosyal medyada paylaşılan çarpıcı görüntülerle gözler önüne serildi.

GÖKDELENLERİN SALLANMASI

Depreme bağlı olarak yüksek binaların sağa sola sallanması dikkat çekti. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, yüzlerce kilometre uzakta bile hissedilen sarsıntı, gökdelen havuzlarının taşmasına yol açtı. Havuz sularının metrelerce yükseklikten şelale gibi aşağı aktığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Gökdelenlerin ardı ardına yıkılması, günün en korkutucu manzaralarından biri oldu.

PANİK ANLARI

Felaketin en dikkat çekici anlarından biri, bir gökdelenin çatı havuzunda depreme yakalanan bir çiftin görüntüleriydi. Videoda, havuzda keyifli vakit geçiren çift aniden başlayan sarsıntıyla neye uğradığını şaşırıyor. Havuzdaki suların taşmaya başlamasıyla panikleyen çift, hızla güvenli bir yere ulaşmaya çalışıyor. Bu görüntülerde, havuzda saniyeler içinde yaşanan korku ve çaresizlik, depremin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.

TEHLİKELİ ANLARIN YANSIMASI

Bangkok’ta bir diğer dikkat çeken görüntü, gökdelenin camlarını silen bir işçiye ait. Deprem anında yükseklerde asılı kalan işçi, binanın sallanmasıyla birlikte havuz sularının taşmasına sahne oldu. Suların binaya akması tehlikeli bir duruma neden olurken, o anları görüntüleyen kamera, işçinin yaşadığı korku dolu bekleyişin bir yansıması olarak kaydedildi.

Myanmar’ın askeri yönetimi, bu zorlu dönemde iletişim ve ulaşımın engellendiği bu durumda nadir bir adım atarak uluslararası yardım talep etti. Çin, Rusya ve ABD’den gelen yardım ekipleri bölgeye ulaşırken, Birleşmiş Milletler acil yardım fonu olarak 5 milyon doları ayırdı. Ancak yıkılan köprüler, çatlayan yollar ve süregelen iç savaş, kurtarma çalışmaları için önemli engeller oluşturuyor.