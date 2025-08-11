deprem-nedeniyle-20-milyon-lira-destek

YARALILARIN DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu hakkında açıklama yaparak, “Gece gelip hastane ziyaretimizi yaptık 52 başvuru var 29’u tedaviye alındı. 19’u taburcu edildi. 3’ü direkt deprem etkisi ile olmak üzere 10 yaralımız var. Durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyorum.” dedi. Depremin sonuçlarıyla ilgili devlet kurumlarının tecrübeye sahip olduğunu belirten Memişoğlu, toplumun daha hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi. “Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor” ifadeleri dikkat çekti.

İNCELEMELER VE DESTEK ÇALIŞMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Balıkesir’e giderek detaylı incelemelerde bulundu. Yerlikaya, “Dün akşamki deprem olur olmaz tüm kurumlarımız süratle buraya geldi. Her depremden hemen sonra sahada ekiplerimiz tarama yaptı.” dedi. Sındırgı’da bir binanın yıkıldığını ve burada 81 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı. Yaralılarla ilgili bilgileri Sağlık Bakanı’nın vereceğini belirten Yerlikaya, “Bu sabah AFAD ve ilgili çalışma grupları iş başı yaptı. Hasar tespiti için 50 ekip kuruldu. 20 milyon lira destek ödemesi aktarıldı.” diye ekledi.

ARAMA KURTARMA VE BESLENME ÇALIŞMALARI

Depremin ardından 1,100 arama kurtarma personelinin bölgeye geldiğini aktaran Yerlikaya, “Dün gece vatandaşlarımıza evinizle ilgili varsa tereddüdünüz dışarıda kalalım tavsiyesinde bulunduk. Toplamda ise artçı depremler 250’yi geçti.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, hasar tespitleri için hazırlıkların yapıldığını ve hazır konteynerlerin yola çıktığını belirtti. “112 ve kaymakamlığa vatandaşlarımız tarafından 66 adet ‘binam etkilendi, hasar gördü, gelin inceleyin’ ricası oldu.” ifadeleriyle de süreci takip ettiklerini vurguladı.

GENEL DURUM VE ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi ve “Depremle ilgili devlet kurumlarımız tecrübeye sahip. Hep beraber daha hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor.” dedi. Toplumun bu uyarıları dikkate alması gerektiğini hatırlattı.