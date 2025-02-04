Deprem Tehdidi Santorini’yi Boşalttı

DEPREM SAYISI ARTIYOR

Ege Denizi’nde, Santorini ve Yamurgi hattında Haziran 2024’ten itibaren 2 bin 500’den fazla deprem gerçekleştiği bildiriliyor. Son zamanlardaki sismik aktiviteler nedeniyle Santorini Adası, ciddi bir endişe kaynağı oldu. Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 48 saat içerisinde 200’ün üzerinde deprem kaydedildi. Bu bölgedeki sismik hareketlilik, 2011-2012 yıllarında yaşanan benzer aktivitelerle karşılaştırılıyor.

HALKIN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Uzmanlar, mikro depremlerin zamanla büyüyerek 4.0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin işareti olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, hem yerel halk hem de turistler için önemli bir endişe kaynağı yaratıyor. Yunan medyasında yayınlanan haberlere göre, yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği korkusuyla Santorini’yi terk etti. Ziyaretçiler ve yerleşik halkın adadan ayrılması, Santorini’yi adeta bir hayalet adaya çevirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bölgedeki sismik hareketliliğin artması, havayolu şirketlerini de etkiledi. Santorini Adası’ndan ayrılmak isteyen yolcular için ek seferler düzenlendi. Okullarda tatil edildi. Ayrıca, uzman ekibin denizaltında özel sensörlü cihazlarla incelemeler yapmak için bölgeye göndereceği bildirildi. Yunan deprem mühendisi Prof. Dr. Panayotis Karidis, Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketliliğin, olası büyük bir deprem için hazırlıklı olunması adına önemli bir fırsat sağladığını aktarıyor. Bu durum, uzmanların daha fazla araştırma yapmalarını ve bölgedeki halkın güvenliği için önlemler alınmasını gerektiriyor.