Depremden Etkilenen Kültürel Miras Restore Ediliyor

KÜLTÜR VARLIKLARININ YENİDEN AYAKTA OLARAK HAYATA KAVUŞMASI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü hasar gören kültür varlıklarını yeniden hayata döndürmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler sonrası 11 ilde toplam 5 bin 119 kültür varlığında tespitlerde bulunduklarını belirtti. Depremin etkisiyle bazı kültür varlıklarının hasar gördüğünü dile getiren İnceciköz, “Depremden sonra Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un tensipleriyle birkaç programı devreye aldık” şeklinde konuştu.

HİBE YARDIM PROGRAMLARIYLA DESTEK SAĞLIYOR

İnceciköz, belirttikleri programlar arasında kültür varlıklarına yönelik hibe yardım programının öne çıktığını ifade ederek, “Burada limitleri artırdık. Proje yardım limitlerini 5 katına, uygulama yardım limitlerini de 10 katına kadar artırmış olduk. Eski eser sahibi vatandaşlarımız, eğer eseri deprem hasarı almışsa konutlarda 5 milyon lira, turizm tesisinde ise 12,5 milyon liraya kadar hibe desteklerinde bulunuyoruz” dedi. Uygulama süreçlerinin hızla tamamlandığını vurgulayan İnceciköz, birçok vatandaşın hibe desteğiyle uygulamaya başladığını aktardı.

KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Depremden etkilenen 11 ildeki 23 noktada eski eserlerin onarımını gerçekleştirdiklerini açıklayan İnceciköz, Gaziantep Kalesi, Kilis Müzesi, Şanlıurfa Kalesi, Diyarbakır Surları gibi önemli yapıların restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını ve bu yapıların açılışa hazır hale getirildiğini bildirdi. Afet bölgesinde kentsel hafızanın önemine dikkat çeken İnceciköz, “Yıkılmış bir kentin sadece mekansal olarak ayağa kalkmasından ziyade oradaki insanların bugüne kadar oluşturdukları bir kent kültürü var” şeklinde ekledi.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ’NİN AÇILIŞ HEDEFİ

Hatay’da depremlerde 622 yapının hasar gördüğünü belirten İnceciköz, “Hatay’a özel 1,2 milyar liralık bütçeyi yardım hibe programı kapsamında vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalara başladık” dedi. Ayrıca birçok anıtsal eserde restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden İnceciköz, Hatay Arkeoloji Müzesi’nin 2026’nın sonunda açılmayı hedeflediğini belirtti. Yeni konseptiyle eserlerin Hataylılara sunulacağı müzenin katkılarından bahseden İnceciköz, bu hedefe ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.