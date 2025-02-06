Depreme Hazırlık: Özel Teknoloji ve Planlama Gerekiyor

DEPREMİN YILDÖNÜMÜ VE BÖLGEDEKİ DURUM

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Resmi rakamlara göre, bu felakette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin ikinci yıl dönümünde, bölgedeki çalışmalar üzerine görüş bildiren Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREME HAZIRLIK YARALARI SARMAK DEĞİLDİR

Görür, deprem bölgesinde inşa edilen binalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “11 ilde olan deprem bir levha sınırında olmuştur. Anadolu levhası ile Afrika levhasının içerisinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu levha sınırında 11 ilimiz çok büyük zarar gördü. Bu levha sınırlarını depreme hazırlamak demek yaraları sarmak demek değildir. Eğer yıkılan evleri ve yolları aynı teknoloji ile inşa ederseniz, biraz daha yeni ve sağlam olur. Ancak bu yapılar, sürekli olarak depreme karşı dirençli olamaz. Levha sınırlarını hazırlamak için yapısal stoğu yenilemek gerek. Burada hızlıca inşaat yapmak yerine özel planlama, mimari, tasarım ve mühendislik kullanmak zorundasınız. Bu 11 ilin bulunduğu alanda üç veya dört kattan fazla bina yapılmamalıdır. Yatay mimari burada esastır. Ancak bu bölgede inşa edilen binalar, kesinlikle deprem sönümleyici kolon kiriş bağlantılarıyla yapılmalıdır. Ayrıca, depremin dalgalarını emici teknikler kullanılmalı ve esnek bağlantılar sağlanmalıdır. Bu bölge, herhangi bir yer değil, özel bir alan olduğu için inşaat maliyetleri de farklı olmalıdır. Eğer bir yerde evin fiyatı metrekaresi 30 bin liraysa, burada en az 60 bin liradan vermek zorundasınız.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.