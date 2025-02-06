Depremin İkinci Yıldönümünde Anma Törenleri

PAZARCIK’TA HÜZÜN HAKİM

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de meydana gelen deprem, tüm Türkiye’yi derinden sarsarken, ardından gelen sarsıntı felaketin etkilerini daha da artırdı. Depremlerin ‘kara’ simgesi haline gelmiş olan Ebrar Sitesi’nde, depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Hayatını kaybedenler Gaziantep, Hatay ve Adıyaman’da ‘Sessiz Yürüyüş’ ile anıldı. Ayrıca depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta da saat 04.17’de anma gerçekleştirildi. Yerel halk, saat kulesine karanfil bıraktı. 6 Şubat 2023’teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucunda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştır.

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Depremlerin ikinci yıl dönümünde, kahramanlık dolu anılarla birlikte ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ikinci yıldönümünde, Osmaniye’nin Rahime Hatun Mahallesi’nde kapalı semt pazarı alanında anma etkinliği yapıldı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy gibi önemli isimler katıldı. Saat 04.17’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan ‘deprem’ konulu klip izlendi ve sağduyu ile dua edildi. Ayrıca alanda sıcak çorba ve yemek ikramları yapıldı.

ADANA’DA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Adana’da da saat 04.17’de, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın önünde anma etkinliği düzenlendi. Burada, hayatını kaybedenlerin yakınları, müteahhit Hasan Alpargün hakkında indirim uygulanmamasını talep etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, o gece yaşanan olayları anlatarak, “Bu apartmanları yapanların hepsi kaçacak” dedi. Törende hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı ve Kur’an-ı Kerim okundu.

DİYARBAKIR’DA ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’da da 411 kişinin yaşamını yitirdiği depremler anma etkinlikleriyle hatırlandı. 77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı’nın enkazının kaldırıldığı alanda, depremin meydana geldiği saat 04.17’de mum yakıldı ve karanfil bırakıldı. Katılımcılar arasında siyasi parti temsilcileri ve yaşamını yitirenlerin yakınları yer aldı.

ZONGULDAK’TA ANMA PROGRAMI

Zonguldak’ta depremlerde kaybedilenler için yapılan anma programı ise Madenci Anıtı önünde düzenlendi. Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, tarihin en büyük depremini yaşadıklarını vurgulayarak, bu acıların unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

HATAY’DA KALABALIK TOPLANTI

Hatay’da düzenlenen anma etkinliği, Vali Mustafa Masatlı ve kent protokolü tarafından gerçekleştirildi. Toplanan kalabalık, “Sessiz Yürüyüş” adı altında yürüyerek mücadele verdi. 04.17’de de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. 3 semavi dinin temsilcileri dualar etti ve Asi Nehri’ne kırmızı karanfil bırakıldı.

BURSA’DA ANMA PROGRAMI CELALETTİ

Bursa’da da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. Programa, depremden etkilenen illerin dernek temsilcileri ve halk katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

YENİDEN İNŞA VE YARALARI SARMA ÇALIŞMALARI

Yaraların sarılmasını sağlamak için yıkılan şehirlerin yeniden inşası çalışmalarına devam ediliyor. 11 ilde 174 farklı alanda inşaat çalışmaları yapılmakta. Toplam 201 bin 580 inşaat tamamlanarak teslim edildi. Eğitim alanında da konteynerlerden yeni ve kalıcı mekanlara geçiş devam ediyor. 501 okul ve 7 bin 274 derslik tamamlandı. 2025 yılı itibarıyla eğitim kapasitesinin yüzde 10 artması bekleniyor ve temel eğitimde öğrenme kayıplarının önlenmesi adına UNICEF ile iş birlikleri sürmektedir.