Depremin İkinci Yılında Acılar Tazeleniyor

DEPREMLERİN YIKICI ETKİSİ

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde geniş kapsamlı bir yıkıma yol açarak 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Toplamda 14 milyon insan doğrudan etkilendi. Bu büyük felaket üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, yaşanan acı hâlâ taze.

PINAR BİLGİN’İN HATIRASI

F5 Haber ailesi olarak, kurucumuz Sait Bilgin’in değerli eşi Pınar Bilgin ve çocukları Mazhar Kaan Bilgin ile Sürur Hakan Bilgin’i kaybetmenin tarifsiz acısını derinden hissediyoruz. Bu trajik olay, Sait Bilgin’in yaşadığı büyük kayıpla hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Pınar Bilgin ve çocukları, hayatımıza dokunan ve bize ışık olan önemli insanlardı.

UNUTULMAYACAK HATIRALAR

Onların anısı, F5 Haber’in her köşesinde yaşamaya devam edecek. Bu büyük felaket, sevdiklerimizin anısını yaşatmanın ve hatıralarını canlı tutmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sevgili Pınar Bilgin, Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin, asla unutulmayacaksınız. Ruhunuz şad olsun.