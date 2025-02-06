Depremzede Öğretmen Eskişehir’de İşaret Dili Eğitimi Veriyor

DEPREM SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından, eşi ve çocuğuyla birlikte Eskişehir’e taşınan işaret dili öğretmeni Meltem Akyüz, Eskişehir Valiliği’nin başlattığı ‘işaret dili’ projesiyle yeniden mesleğine dönmüş durumda. Akyüz, bu proje kapsamında personele engellilere yardımcı olmaları adına işaret dili eğitimi veriyor. Zor günler geçirdiklerini belirten Akyüz, “Zor günler, zor anlar yaşadık. Çok şükür Allah’a, neyse ki kurtulduk ve nefes alıp burada yaşamaya devam ediyoruz” diyerek duygularını dile getiriyor.

HATAY’DAN ESKİŞEHİR’E GÖÇ

Kahramanmaraş’taki depremler sırasında Hatay’da bulunan Meltem Akyüz, 6 Şubat’ta meydana gelen olayların ardından bir hafta içinde kardeşi ve onun eşinin davetiyle Eskişehir’e göç etti. Geçen iki yıllık süreçte depremin etkilerini atlatmaya çalışan Akyüz, Eskişehir Valiliği Açık Kapı Müdürlüğü’nün ‘işaret dili’ projesine dahil olarak yeniden iş hayatına dönmeyi başardı. Mal Hatun Kız Yurdu konferans salonunda müdürlükteki personele işaret dili öğreten Akyüz, bu eğitimlerin engelli bireylere yardımcı olma amacı taşıdığını aktarıyor.

DEPRESYON VE ZOR ANLAR

Deprem felaketi sırasında Hatay’da bulunduğunu ifade eden Meltem Akyüz, “Deprem çok zor geçti. Bizim için bitmek bilmeyen bir süreçti. Acı doluydu, maalesef arkadaşlarımızı kaybettik. Bizler buralara geldik ve yerleştik. Şu anda burada yaşıyoruz” sözleriyle yaşadıklarını paylaşıyor. Depremin ardından hemen Eskişehir’e geldiklerini ve orada işaret dili eğitmenliği yaptığını belirten Akyüz, “Depremde işin açığı çok büyük bir acı yaşadık. Kurtulduk mu, kurtulmadık mı bizim için hayal gibiydi. İnsanların çığlıkları, ‘imdat’ diyenler ve bekleyenler vardı. Elektrik, su ve ısınma yoktu. Zor günler, zor anlar yaşadık” şeklinde devam ediyor.

Akyüz, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin bu zor süreçte hayatını kaybettiğini belirtip, kardeşinin kendilerini Eskişehir’e davet etmesi ve kucak açmasının kendileri için büyük bir destek olduğunu dile getiriyor: “Biz de burada tekrardan bir yaşam savaşı veriyoruz, yaşamaya devam ediyoruz.”