Depremzedeleri Dolandıran Polis İhraç Edildi

DEPREMDE YAŞANAN TRAJEDİ

Türkiye’nin 11 şehrinde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin altınlarına el koyduğu belirlenen polis memuru, görevinden ihraç edildi. Olay, Adana’nın Çukurova ilçesindeki İhsan Bayram Sitesi’nde meydana geldi. Burada yıkılan binada 82 kişi hayatını kaybetti. Yıkıntılardan çıkarılan altınlar, 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi’ne teslim edildi. Görevli polis memuru E.C., yaşamını yitirenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kameralarının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

POLİSİN ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI

İddiaya göre, polis memuru E.C., bir süre sonra altınları teslim ettiği kişileri arayarak “Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemesi sonrası size geri teslim edeceğim.” dedi. E.C., depremzede ailelerden altınları aldıktan sonra, altınları bozdurduklarını söyleyen bir aileye “Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et.” yanıtını verdi. Ancak altınlar geri gelmedi ve polis memuru şüpheli ifadeler vermeye başladı.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Mağdurlar, avukat Nazan Akça Subaşı’ya ulaştı. Subaşı, E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu, fakat savcı takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Subaşı, sulh ceza mahkemesine başvurarak savcılığın kararının iptal edilmesini sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. E.C., müfettişlerin soruşturması devam ederken polislikten istifa etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, E.C. hakkında iki kez devlet memurluğundan çıkartma cezası verdi.

MAĞDUR AİLELER ÖNEMLİ BİR SUÇUN PEŞİNDE

Yüzlerce binanın yıkıldığı bir felakette, E.C.’nin eski görevinde hukuğu ihlal ettiğini savunan avukat Subaşı, “28 Mart’ta teslim ettiği altınlar için tarihleri 28 Nisan olarak değiştirdi.” dedi. Mağdur aileler, altınlarını teslim ederken devlete güvendiklerini, ancak altınlarını alamayınca savcılığa başvurmak durumunda kaldıklarını belirtti. Özellikle Osman Özgen, E.C.’ye yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini ve sonrasında “Bu altınlar sizin değil, geri verin” denilerek altınların geri alındığını ifade etti.

Altınların ne zaman sahiplerine geri döneceği henüz belirsizliğini koruyor. Mağdurlar, hızlı bir çözüm beklediklerini dile getiriyor.