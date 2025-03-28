Derbi İçin YAPAY ZEKA Tahmini Geldi

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİ YARIN OYNANACAK

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, önemli bir derbi mücadelesine çıkıyor. Tüpraş Stadyumu’nda yarın saat 20.30’da yapılacak bu kritik karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Son iki maçında galip gelemeyen Beşiktaş, taraftarının önünde Galatasaray’ı mağlup ederek moral kazanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibinin ligdeki namağlup serisine de son vermek için çaba gösterecek.

GALATASARAY’IN HEDEFİ PUAN FARKINI KORUMAK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise zorlu bu derbide istemediği bir yenilgiyi kabul etmiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak amacıyla sahada yer alacak. Derbi öncesinde birçok futbol yorumcusu, maçla ilgili değerlendirmelerini yaparken, yapay zekadan gelen dikkat çekici bir tahmin de merak uyandırıyor.