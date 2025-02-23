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Derbi Maçında Hava Nasıl Olacak?

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MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu büyük derbi öncesi, iki takımın taraftarları maçın hava koşullarını merak ediyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşma sırasında Seyrantepe’de hava sıcaklığının 0 derece civarında olacağı ve yağış beklenmediği belirtiliyor. Taraftarlar, bu bilgilerin maç deneyimlerini nasıl etkileyeceğini düşünüyor.

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