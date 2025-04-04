Derbi Maçının Sonuçları TFF’ye Aktarıldı

DERBİ SONRASI GÖZLER RAPORLARDA

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olayların ardından gözler, bu karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncularla ilgili hakem ve temsilcilerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdiği maç raporlarına çevrildi. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem Cihan Aydın ve temsilciler Murat Yamak, Ercüment Özinan, Serkan Atalay ile Harun Dağdeviren’in raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk işlemlerini gerçekleştirecek.

KIRMIZI KART GÖREN İSİMLER

Hakem Cihan Aydın, karşılaşma sırasında tam 7 kırmızı kart gösterdi. Maçın 27. dakikasında penaltı kararına itiraz eden Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic’e, 90+2. dakikada saha kenarında çıkan kavga sonrasında Fenerbahçe’den yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş’a, Galatasaray’dan ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay’a kırmızı kart gösterdi. Maçın bitiş düdüğünden sonra da Jose Mourinho ile Fred’e kırmızı kart gösterdi. Bu isimler arasında, Okan Buruk’un burnuna vurduğu için en çok merak edilen kişi Mourinho oldu.

MOURİNHO’NUN CEZASI NE OLACAK?

Mourinho, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilirse 1-3 maç; ‘saldırı’ gerekçesiyle sevk edilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alabiliyor. Teknik adamlar ve futbolcular dahil 4 maç ve üstü ceza alanlar, cezalarını hem ligde hem de kupada çekecekler. Ancak, Fenerbahçe kupadan elendiği için sadece ligde bu cezalar geçerli olacak. Eğer 3 maça kadar ceza alırlarsa; Galatasaraylılar bu sezondan, Fenerbahçeliler ise gelecek sezon itibariyle cezalarını çekecekler ve gittikleri takıma da ülke fark etmeksizin cezalarını taşıyacaklar.