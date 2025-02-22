Derbi Öncesi Buruk ve Mourinho’nun Taktikleri

DERBİ TARİHİ VE ZAMANI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği bu karşılaşma, şampiyonluk yarışında kritik bir rol oynayabilir. Galatasaray bu maçı kazanırsa puan farkını 9’a çıkaracak, Fenerbahçe galip gelirse aradaki fark 3 puana düşecek.

TATİKSEL HAZIRLIKLAR

Dev mücadele öncesinde, her iki takımın teknik direktörleri de stratejilerini oluşturdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle taktik çalışma yapmakta zorlanan ekiplerden Okan Buruk’un, oyuncularını hücum preste yoğunlaşmaları konusunda hazırladığı bildirildi. “Okan Buruk, Fenerbahçeli savunmacıların baskı anında hata yaptığını düşünüyor.”

Fenerbahçe ise Galatasaray’a karşı özel bir strateji geliştirmiyor. Her zaman uyguladığı taktiği tercih eden Jose Mourinho, Kostic’in ortalarını ve En Nesyri’nin hava topu becerisini kullanarak gol arayacak. “Anderson Talisca’nın, Fenerbahçe’nin hücum hattında En Nesyri’ye eşlik etmesi bekleniyor.” Brezilyalı yıldız, uzaktan şutlarıyla Galatasaray kalesini zorlayacak.