Derbi Öncesi Galatasaray’dan Dev Ödeme Hamlesi

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ÖDEME

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi yaklaşırken şampiyonluk hedefinde hiçbir kaos istemiyor. Futbolcuların 2 aylık maaşlarının ödenmesi için 16 milyon euroluk bir ödeme yapılacağı haberleri gündemde. Takım, sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacağı için motivasyonu artırmak isteyen yönetim, bu adımla oyunculara “Arkanızdayız” mesajı iletiyor.

ÖZBEK’TEN SÜRPRİZ PRİM MÜJDESİ

Haberler bununla sınırlı kalmıyor! Eğer Galatasaray derbiden galip ayrılırsa, Başkan Dursun Özbek’in soyunma odasına inerek yeni bir prim müjdesi vermesi bekleniyor. Bu primin tam miktarı henüz belirlenmiş değil, ancak taraftarlar sabırsızlıkla “Acaba ne kadar olacak?” sorusunu soruyor. Özbek’in bu sürprizi, hem futbolcuları hem de taraftarları coşturacak bir etki yaratabilecek.

MORAL ZİYARETLERİ BAŞLADI

Galatasaray yönetimi, derbi öncesinde en küçük hatalara dahi tahammül göstermediği için sık sık tesislere giderek oyuncularla bir araya geliyor. Moral ziyaretleri ile takıma destek olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, Beşiktaş karşılaşmasını bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Oyuncuların sahada sadece yeteneklerini değil, duygularını da sergilemesi için her detay titizlikle düşünülmüş gibi görünüyor.

TARAFTARIN COŞKUSU

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesi büyük bir heyecan yaşıyor. “16 milyon euroyla derbiye uçuşa geçeriz!” diyenler var, “Dursun Özbek primle tarih yazar!” şeklinde tempo tutanlar da mevcut. Bu flaş gelişme, taraftarları coşku dolu bir havaya sokmuş durumda ve maç günü tribünlerin coşkusuyla dolması kaçınılmaz gibi görünüyor.