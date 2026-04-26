Fenerbahçe Lewandowski İçin Görüşmelere Başladı

Gelecek sezon için transfer hamlelerine hazırlanan Fenerbahçe, dikkat çekici bir adım attı. Barcelona ile yollarını ayırması beklenen Robert Lewandowski ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Polonyalı forveti kadrosuna katmak amacıyla harekete geçti.

AVRUPA’DA YENİ SEZON İÇİN TALİPLERİ ARTIYOR

Barcelona ile yollarının ayrılması kesin gözüyle bakılan Robert Lewandowski’nin, Avrupa’dan birçok kulüpten ilgi gördüğü ve bu teklifleri değerlendirmeye alacağı bildiriliyor.

FENERBAHÇE ORTAYA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırarak Robert Lewandowski’nin menajeri Pini Zahavi ile yakın zamanda yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye’de oynamaya sıcak bakan Lewandowski’nin, Fenerbahçe’nin olası teklifini kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE’DEN ÇEKİRDEK TEKLİF

Fenerbahçe, Barcelona’dan yıllık 20 milyon Euro kazanan Lewandowski’ye 10 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor. Polonyalı golcünün sözleşmesi ise 2 yıl olarak önerilecek.

