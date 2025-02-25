Derbi Sonrası Hakem Yorumları Gündemde

YUSUF’UN MÜDAHALESİNDE KART GEREKİYOR MU?

Bahattin Duran, “Galatasaray hızlı hücuma çıkacakken, Fenerbahçeli Yusuf rakibini durdurmak için bir faul yapıyor. Topla oynayan Galatasaraylı oyuncu, topla oynama şansı kalmadıktan sonra basması var. Kontrolsuz basma. Ben sarı kart beklerdim.” ifadelerini kullanıyor. Deniz Çoban ise “Bu 1. dakikada da olsa, 95. dakikada da olsa sarı kartlık basma. Mutlaka sarı kart olmalıydı” diyor. Bülent Yıldırım da, “Ayağa basma ve kontrolsüz faul, taktik amaçlı yapılmış bir faul. Genel uyarı değil de sarı kart gerekir” şeklinde açıklama yapıyor.

FENERBAHÇE’NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran, “Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı ve Muslera’ya çarptı. Faul ve gol iptali doğru karar” diyor. Deniz Çoban ise “Muslera topla oynadıktan sonra Szymanski gidip çarptı. Düdük zamanlaması doğru” açıklamasında bulunuyor. Bülent Yıldırım, “Muslera topla oynarken çarpma var. Dikkatsiz fauldür. Gol iptali yüzde 100 doğru” değerlendirmesinde bulunuyor.

OSIMHEN’İN ELLE OYNADI MI?

Deniz Çoban, “Osimhen’in elleri doğal pozisyonda, kendi takım arkadaşından gelen top. Asla elle oynama değil” şeklinde konuşuyor. Bahattin Duran, “Yakın mesafeden, kendi takım arkadaşından gelen top. El doğal konumda. Elle oynama olmaz” diyor. Bülent Yıldırım ise “Kesinlikle elle oynama söz konusu değil” ifadelerini kullanıyor.

OSIMHEN’İN PENALTILIK POZİSYONU

Deniz Çoban, “Bence burada penaltı yok. Skriniar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen’in kolu doğal değil. Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım” açıklamasında bulunuyor. Bahattin Duran, “Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Net faul, net sarı kart, penaltı yok” dedi. Bülent Yıldırım ise, “Penaltı yok. Osimhen’in Skriniar’ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart” değerlendirmesinde bulunuyor.

LEMINA’NIN POZİSYONU PENALTI MI?

Bahattin Duran, “Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Lemina’nın kolu tamamen açık. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı” diyor. Deniz Çoban, “Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı” açıklamasında bulunuyor. Bülent Yıldırım ise “Top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi” ifadelerini kullanıyor.