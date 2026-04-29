Mourinho Real Madrid’e Dönüş İçin Gündemde

Real Madrid’de teknik direktörlük pozisyonu tekrar gündeme geldi. Xabi Alonso döneminin sona ermesinin ardından bu görevi devralan Alvaro Arbeloa’nın, sezon sonunda takımı yönetmeye devam etmesi pek olası görünmüyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Kulübün başkanı Florentino Perez, yeni bir teknik direktör arayışını bizzat üstlenmiş durumda. İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Perez’in öncelikli tercihi, daha önce de takımı çalıştırmış olan Jose Mourinho.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti’nin ardından teknik direktörlük sürecine genel menajer Jose Angel Sanchez öncülük etmişken, bu sefer karar alma yetkisi doğrudan Perez’e ait.

MOURINHO’YA DÖNÜŞ

Perez’in Mourinho’nun yeniden takıma katılmasına pozitif baktığı belirtiliyor; ancak kulüp içindeki bazı yöneticilerin bu fikre mesafeli davrandığı ifade ediliyor. Yönetim içinde fikir ayrılıkları sürse de, başkanın deneyimli teknik adamı tekrar ekipte görmek istemesi dikkat çekiyor.

LİDERİN GERİSİNDE

Son dönem performansı, Kulüp’ün teknik direktör arayışını daha acil hale getirmiş durumda. Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Madrid ekibi, bu sezon da hem Şampiyonlar Ligi hem de Kral Kupası’nda erken veda etti. LaLiga’da ise lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde kaldı.

Perez’in amacı, art arda gelen başarısız sezonların ardından takımı tekrar başarıya ulaştırmak.

MOURİNHO’NUN GEÇMİŞİ

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve önemli zaferler elde etmişti. Teknik direktörlük kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Portekizli çalıştırıcı; Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi önemli kulüplerde de görevler üstlenmiştir.

Son olarak Fenerbahçe’de çalışan Mourinho, sezon başında bu görevinden ayrılarak yeniden Benfica ile anlaşma sağlamıştı.