Derbinin Hakemi Cihan Aydın Oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu derbiye Cihan Aydın başkanlık edecek. Aydın’ın yardımcı hakemleri ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç olacak. Dördüncü hakem olarak Burak Pakkan görev alacak.

ÇEYREK FİNALDE GÖREV ALACAK DİĞER HAKEMLER

Konyaspor ve Göztepe maçında Ozan Ergün görev yapacak. Trabzonspor ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük olarak belirlenmişken, Beşiktaş-Göztepe mücadelesini ise Atilla Karaoğlan yönetecek.