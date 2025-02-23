Derbinin Hakemi Slavko Vincic Gündemde

SLAVKO VINCIC’İN ATANMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi tüm dikkatler Sloven hakem Slavko Vincic’e çevrildi. Türkiye’de ismi duyulduğu günden itibaren tartışmalara neden olan Vincic, kendi ülkesi Slovenya’da da gündemde. 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park’ta gerçekleşecek derbinin tanıtımı, Vincic’in fotoğrafıyla yapılıyor. TFF, uzun bir aradan sonra bu kritik mücadelede onu görevlendirerek önemli bir ilke imza atıyor.

MEDYANIN DİLİNDE

Derbinin tanıtımı sırasında Sloven hakem Slavko Vincic’in atanmasının ardından, Balkan medyası bu olaya geniş yer verdi. Bosna, Karadağ, Sırbistan, Slovenya ve Romanya’nın en popüler spor kanallarından biri olan Sportklub, Vincic’in derbiye atanması üzerine dikkat çekici bir haber hazırladı. Haberde, “Muhteşem futbol gösterisinde gözler Slavko Vincic’in üstünde. Daha şimdiden tozu dumana kattı. Bu final derbisi bir numaralı spor konusu değil, ulusal bir mesele.” ifadeleri yer aldı. Vincic’in atanmasıyla ilgili çeşitli komplo teorileri de gündeme geldi.

HABERLERDEKİ VINCIC VURGUSU

Sportklub’un haberinde ayrıca “Türkler iyi bir hakem seçti” ifadesi dikkat çekiyor. Slavko Vincic’in atanmasının ardından Maribor ve Slovenya’da büyük bir araştırma başlatıldığı belirtiliyor. Türk medyası, bu konuda öğrenebilecekleri tüm bilgileri edinmeye çalışıyor. Haberde, “Şu anda tartışmasız Slovenya’nın en iyi hakemi ve Avrupa’nın en iyi hakemlerinden biri” deniliyor. Vincic’in, Jose Mourinho gibi isimlerin de onayını kazandığı ve en iyi hakemlerden biri olduğu vurgulanıyor.