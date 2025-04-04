Derbinin Sonrası Cezalar Merak Ediliyor!

TÜM GÖZLER KIRMIZI KART GÖRENLERDE

Dünya genelinde ses getiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında, kırmızı kart gören oyuncular hakkında hakem ve temsilcilerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdiği maç raporları merak konusu oldu. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem Cihan Aydın ile temsilciler Murat Yamak, Ercüment Özinan, Serkan Atalay ve Harun Dağdeviren’in raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk işlemlerini yapacak.

HAKEM AYTIN 7 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Hakem Aydın, maçın 27. dakikasında penaltı kararına itiraz eden Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic’e, 90+2. dakikada saha kenarında yaşanan kargaşa sonucunda sarı-lacivertli takımdan yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş’a, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay’a ve oyun bitiminde de Jose Mourinho ile Fred’e kırmızı kart gösterdi. Bu isimler arasında en çok merak edileni, Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho.

CEZA SÜRELERİ MERAKLA BEKLENİYOR

Mourinho, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle sevk edilirse 1-3 maç; ‘saldırı’ gerekçesiyle gönderilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alabiliyor. Teknik adam ve futbolcular dahil 4 veya daha fazla maç cezası alanlar cezalarını hem lig hem de kupada çekecek. Ancak Fenerbahçe’nin kupadan elenmesi nedeniyle bu ceza sadece lige yansıyacak. 3 maça kadar ceza alırlarsa Galatasaraylılar bu sezonkupada, Fenerbahçeliler ise gelecek sezon itibarıyla cezalarını çekecek ve bu cezalar, gittikleri kulübe, ülke fark etmeksizin taşınacak.