derbinin-var-hakemi-pawel-pskit-olacak

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu akşam saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemini belirledi. Polonyalı hakem Pawel Pskit, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanırken, AVAR hakemi Onur Özütoprak olacak.

ORTA HAKEM VE YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olarak belirlenirken, dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak. Süper Lig’de gün boyunca görev alacak VAR ve AVAR hakemleri de bu şekilde atanmış oldu.