Derbiye 55 Yıl Sonra Yabancı Hakem

REKABETİN GEÇMİŞİ VE DURUMU

Türk futboluna önemli bir etki bırakan ve “Zıt kardeşler” olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe, 116 yılı aşkın süredir devam eden rekabetlerinde 401 maçı geride bıraktı. İki takım, 1959 yılından itibaren profesyonel olarak düzenlenen Türkiye’nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig’de 135 kez karşı karşıya geldi. Bu rekabetin derinleşmesi, karşılıklı yapılan açıklamalar, kulüp başkanları ve yöneticileri arasındaki tartışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili itirazlar nedeniyle saha dışına da yansıdı. Son dönemde artan gerginliklerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Sami Yen’de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbinin uluslararası üne sahip bir hakem tarafından yönetileceğini duyurdu.

YABANCI HAKEMİN TARİHİ ROLÜ

MHK, önemli derbi için Slovenya Futbol Federasyonu’ndan tecrübeli hakem Slavko Vincic’i atadı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vincic’in yöneteceği 136. Süper Lig derbisi, tarihsel olarak yabancı hakemin düdük çalacağı 18. karşılaşma olacak. Süper Lig’de yaklaşık 55 yıl aradan sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem yönetiminde gerçekleşeceği belirtildi. İki takım arasındaki son yabancı hakemli derbi 26 Nisan 1970’de Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynandı ve o tarihten sonra uzun bir süre boyunca derbiler, Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek gibi yerli hakemler tarafından yönetildi.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK

Yabancı hakemlerin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar, her biri beşer galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 7 kez ise eşitlik yaşandı. Galatasaray’ın derbilerde kaydettiği 14 gole karşılık, Fenerbahçe 18 golle yanıt verdi. 1959 yılından itibaren ligdeki rekabette yabancı hakemlerin yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri ise dikkat çekici bir istatistik olarak öne çıkıyor.