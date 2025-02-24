Spor

Derbiye Muslera, Kalede Başlayacak

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DERBİ HEYECANI BAŞLADI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi için her iki taraf da maç saatini heyecanla bekliyor. Okan Buruk’un kaleci seçimi konusunda ikilemde kaldığı dönemde, bu konu netliğe kavuştu.

KALEDE MUSLERA OLACAK

Fernando Muslera, derbilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. En çok derbi maçına çıkan kaleci unvanını Volkan Demirel’den aldığı son Fenerbahçe maçıyla kazanan Muslera, bugün sahaya çıkarsa Bülent Korkmaz ile eşitleyecek. Rıza Çalımbay, 60 derbi ile en çok forma giyen kaleci konumunda ve onu yakalamak için Muslera’nın 5 derbi daha oynaması gerekiyor.

GÜNAY’IN PERFORMANSI YÜKSELİŞTE

Günay, yedek kaleci olmasına rağmen sahada her fırsatta düzenli bir performans sergiliyor. AZ Alkmaar karşısında yaşanan mağlubiyeti önleyen isim olarak öne çıktı. Ancak Okan Buruk, tercihini Muslera’dan yana kullandı. Buruk, Muslera’nın son dönem performansında bir düşüş olsa da tecrübesine güveniyor ve bu maçta ondan önemli katkılar bekliyor.

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