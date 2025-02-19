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Derbiye Yabancı Hakem Ataması!

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GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı yaptı. Bu toplantıda, Fenerbahçe maçına yabancı hakemin yönetecek olmasını da değerlendiren Buruk’un ifadeleri dikkat çekti.

İLK MAÇTA EKSİK KALANLARI GİDERECEĞİZ

Buruk, “Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla burada ümitlerimizi yeşertmek için özellikle maçın başlangıcı çok önemli olacak. Yarın ilk maçta yapamadığımız ne varsa bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” diyerek, takımın motivasyonunu vurguladı.

ALKMAAR MAÇINA ODAKLANIYORUZ

Ayrıca, Okan Buruk, Fenerbahçe maçı hakkında, “Sadece Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Bugün bu maçı düşünüyoruz. Yarın bununla ilgili maçın içerisindeki duruma göre bir sonraki maçı düşüneceğimiz durumlar da olabilir.” şeklinde konuştu. Bu ifade ile önceliklerinin tamamen şu anki maç olduğu mesajını verdi.

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