Dervişoğlu’ndan TÜSİAD’a Geç Kalma Eleştirisi

İŞ DÜNYASINDAN GEÇ KALMIŞ AÇIKLAMALAR

Dervişoğlu, TÜSİAD ile hükümet arasında yaşanan tartışmalar üzerine konuştu. İş dünyasının açıklama yapmasının doğal olduğunu ancak bunun geç kalındığını vurguladı. “TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Asıl sorun, bunları söylemek için çok geç kalmalarıdır” diyen Dervişoğlu, kısa vadeli ekonomik çıkarlar uğruna uzun vadeli demokratik ve sosyal düzenin bozulmasına sebep olunduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda çeşitli konuları gündeme taşıdı. Soruşturmalar, gözaltılar ve Kartalkaya faciasının yanı sıra TÜSİAD ile iktidar arasındaki gerilimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMALARI

Dervişoğlu, Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldığını hatırlatarak, bu durumun toplumda oluşan adalet duygusunu zedelediğini belirtti. “Bir otele gittiniz ve yangın çıktı… Yangın merdiveni eksikse, denetim yapılmadıysa, sorumlular hesap vermeyecek demektir. Deprem oldu, bina yıkıldı, kolonları kesenler çaldıklarıyla kaldı” şeklinde hukukun zayıf işleyişine dikkat çekti.

GEÇ KALMIŞ TARTIŞMALARIN SEMERESİ

Dervişoğlu, TÜSİAD’ın ekonomik ve demokratik düzen ile ilgili yaptığı açıklamaları olumlu bulduğunu fakat uzun süre sessiz kalmasını eleştirdi. “Bir avuç insanın zenginliği değil, toplumun genel refahı ve güvenliği önemlidir. Türkiye’nin ekonomik büyümesi, ihaleler ve rant düzeniyle değil, girişimcilik ve hukuk güvencesiyle sağlanmalıdır” diye belirtti. İYİ Parti lideri, TÜSİAD’ın açıklamalarının devam edip etmeyeceğini merak ettiğini ifade ederek, “Umarım dile getirdikleri gerçeklerin arkasında cesaretle dururlar” dedi. Dervişoğlu’nun bu açıklamalarının ardından, iş dünyasının hükümet ile ilişkilerinde nasıl bir yol izleyeceği ve Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile ilgili atılacak adımlar hala merak konusu olmaya devam ediyor.