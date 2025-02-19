Dervişoğlu’ndan TÜSİAD ve Hükümete Eleştiri

İŞ DÜNYASINDAN AÇIKLAMA GEÇ KALDI

Dervişoğlu, TÜSİAD ile hükümet arasında yaşanan tartışmalar hakkında iş dünyasının açıklama yapmasının doğal olduğunu ancak bu durumun geç kalındığını ifade ediyor. Dervişoğlu, “TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Asıl sorun, bunları söylemek için çok geç kalmalarıdır” diyor. Ekonomik çıkarların kısa vadeli kaygılar uğruna uzun vadeli demokratik ve sosyal düzen üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündemdeki konulara dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Soruşturmalar, gözaltılar, Kartalkaya faciası ve TÜSİAD ile iktidar arasındaki tartışmalara değindi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZAYIFLIYOR

Dervişoğlu, Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldığını hatırlatıyor ve bu durumun toplumda adalet hissini zedelediğini belirtiyor. “Bir otele gittiniz ve yangın çıktı… Yangın merdiveni eksikse, denetim yapılmadıysa, sorumlular hesap vermeyecek demektir. Deprem oldu, bina yıkıldı, kolonları kesenler çaldıklarıyla kaldı” diyerek hukukun yetersiz işleyişini eleştiriyor.

GEÇ KALMAYAN AÇIKLAMA ÖNEMLİ

TÜSİAD’ın ekonomik ve demokratik düzenle ilgili açıklamalarını olumlu bulduğunu belirten Dervişoğlu, uzun süre sessiz kalmalarını da eleştiriyor. “Bir avuç insanın zenginliği değil, toplumun genel refahı ve güvenliği önemlidir. Türkiye’nin ekonomik büyümesi, ihaleler ve rant düzeniyle değil, girişimcilik ve hukuk güvencesiyle sağlanmalıdır” ifadelerini kullanıyor. İYİ Parti lideri, TÜSİAD’ın açıklamalarının devam edip etmeyeceğinin merak konusu olduğunu vurguluyor ve “Umarım dile getirdikleri gerçeklerin arkasında cesaretle dururlar” diyor. Dervişoğlu’nun bu açıklamaları sonrası, iş dünyasının hükümetle ilişkilerinde izleyeceği yolu ve Türkiye’de hukukun üstünlüğü konusunda atılacak adımları merak ediliyor.