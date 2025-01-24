Dervişoğlu: Ülkü Ocakları Tehdidinde Bulundu

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI TEHDİT AÇIKLAMASI YAPIYOR

Demokrat Parti heyetine kapıyı kapatıp görüşme taleplerini reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı programda ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Sözcü TV’de yer alan programa katılan Dervişoğlu, kendisinin Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini belirtti ve “Beni tehdit edenler, benim tehdidi ne kadar umursayıp umursamayacağımı bilir.” şeklinde konuştu.

TEHDİTLERİN NEDENİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Tehditlerle ilgili üzüntüsünü dile getiren Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan’ın meclis kürsüsüne davet edenlerin, buna karşı çıktığımdan dolayı Müsavat Dervişoğlu’nu tehdit etmeleri içimi yaralıyor. Ben bu sürece karşı çıktığımdan beri tehdit alıyorum. O taşı tutan eli değil, bana taş atan yeri düşünüp üzülüyorum. Yoksa hiç umursamıyorum.” ifadelerini kullandı. Sürece karşı çıktıktan sonra tehditlerin başladığını dile getiren Dervişoğlu, “Ben sürece karşı çıkıyorum diye mi tehdit başladı yoksa laf söylenemez kişilere karşı bir duruş sergilediğimden birtakım korku duvarlarını yıktığım için mi bunlar gerçekleşti? Buna bakmak lazım.” diye ekledi.