Dervişoğlu Ve Bahçeli Tokalaşmadı

TBMM’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulmler ile yaşanan kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu ele almak amacıyla olağanüstü toplandı. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti. CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve diğer tüm siyasi grupların genel başkanları ve grup başkanvekilleri toplantıya katıldı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Toplantıya ilk gelen isimlerden biri olan MHP lideri Bahçeli, MHP sıralarında yerini alırken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu salona giriş yaptığında ikili arasındaki gerginlik dikkat çekti. Dervişoğlu, MHP sıralarına başıyla selam verirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ayağa kalkmak üzere hareket ettiği ancak Dervişoğlu’nun İYİ Parti sıralarına geçtiği gözlemlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de Dervişoğlu’na selam vermediği durum toplantının gerilim dolu anlarından biri oldu.