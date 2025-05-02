Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarıldı

YUMAKLI’DAN DESTEKLEME ÖDEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden destekleme ödemelerine dair önemli bir paylaşım yaptı. Üreticilere verdikleri desteği vurgulayan Yumaklı, “bereketin yüzyılına” doğru ilerlediklerini belirtti. Yapılan ödemelerin detaylarını paylaşarak, “3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” şeklinde ifade etti.

ÖDEMELERİN DAĞILIMI

Yumaklı’nın paylaşımında, farklı destek kalemlerine ilişkin bilgiler de yer aldı. Süt desteği için toplamda 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteği için 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 51 milyon 855 bin 56 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için ise 7 milyon 886 bin 100 lira tahsis edildiği belirtildi.