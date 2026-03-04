Deterjanlı Kahve Olayında Uzlaşma Sağlandı: Kovuşturma Yok

İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ayben Ö.T.’nin içtiği kahvenin deterjanla hazırlandığı belirlendi. Kafenin sahibi ve kahveyi hazırlayan kişi de dahil olmak üzere bazı şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol uygulandı. Savcılığın sevk yazısında, olayda herhangi bir kasıt olduğu tespit edilmedi; konu, şüpheli Sıla Nur Ö.’nün, kafenin kalabalık olması nedeniyle yardım istemesi, arkadaşı Münire A.’nın ise daha önce hiç bilmediği mutfakta etiket bulunmayan bir sıvıyı kahve yapımında kullanması sonucu gelişti.

1 MİLYON 500 BİN TL’LİK UZLAŞMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi ve kovuşturma yapılmasına ihtiyaç olmadığına dair bir karar verildi. Takipsizlik kararında, Ayben Ö.T. “mağdur”, Mustafa Emre T. “müşteki” sıfatını alırken, şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. olarak kaydedildi. Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçların “uzlaşma” kapsamına girdiği belirtildi. Yapılan müzakereler sonucunda Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün mağdur tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği ve bu şekilde tarafların uzlaştığı ifade edildi.

KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI BELİRLENDİ

Bilirkişi raporunun da yer aldığı takipsizlik kararında, şüpheli Münire A’nın iş yerinin mutfağındaki üstü etiketlenmemiş sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgisi olmadığı, bu nedenle söz konusu maddeyi bilmeden kahve yapımında kullandığı ve bu durumun kusur oluşturmadığı kaydedildi. Dolayısıyla Münire A’nın, Ayben Ö.T.’nin yaralanmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı tespit edildi. Bu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığını belirten bir karar alındı.

