Devlet Bahçeli’den Boykot Eleştirisi

DEVLET BAHÇELİ’DEN ALPARSLAN TÜRKEŞ’E ANMA MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. CHP’nin boykot çağrısına sert bir yanıt veren Bahçeli, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir” dedi.

TARİHİ HAKİKATLERİ SAVUNMAK

Bahçeli, geçmişi omuzlarına basarak değil, tarihi omuzlayıp devletin ve milletin gelecekteki haklarını savunan liderlerin önemini vurguladı. “Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler,” diyen Bahçeli, bu özelliklere sahip olan merhum Alparslan Türkeş’in Türk siyasetindeki yeri ve etkisinin her zaman hissedildiğini belirtti. 28 yıl geçmesine rağmen Türkeş’e olan hürmet ve muhabbetin azalmadığını ifade etti.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÜLKÜCÜLÜK

Bahçeli, Alparslan Türkeş’in Türk-İslam ülküsünden güç alan Türk milliyetçiliği davasının hem Türkiye hem de mazlum toplumlar için önemine değinerek, “Tıpkı bugünlere benzer şekilde, azgın ve şımarık bir azınlığın tahakkümüyle oligarşik niyetleri gerçekleştirmeye çalışmasına karşı durmuştur.” şeklinde konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi’nin esas anlayışının önce ülke ve milletin varlığı, birliği ve huzuru olduğunu vurguladı.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

Bahçeli, muhalefetin “demokrasi”yi diline dolayarak yürüttüğü eylemler ve siyasi taktiklerinin bir milli güvenlik tehdidi olduğunu belirtti. “Sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle saldırmak, ifade ve düşünce özgürlüğüyle bağdaşmaz,” dedi. Türk milletinin böyle tuzaklara düşmeyeceğine ve vahim sonuçlarla karşılaşacak olanların bunun bedelini ödeyeceğine inandığını ifade etti.

Alparslan Türkeş’in vefatının 28’inci yılı dolayısıyla kurulacak olan “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı”nın yeni hizmet binasının açılışının bu bağlılığın bir göstergesi olduğunu açıklayan Bahçeli, “Vatan ve millet sevdasının nişanesi” olarak Türkeş’i rahmetle anarak, değerli hatıraları önünde saygıyla eğildiğini duyurdu. “Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.” sözleriyle mesajını sonlandırdı.