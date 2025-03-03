Devlet Bahçeli’den Demirtaş’a Teşekkür Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin dün yapıldığı, Selahattin Demirtaş’ın son yaptığı açıklamalar nedeniyle Devlet Bahçeli’nin kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.

DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞME

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’in bulunduğu DEM Parti heyeti, 11 Ocak’ta Selahattin Demirtaş ile cezaevinde bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Demirtaş, sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu vurguladı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” mesajını paylaştı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” söylemişti. Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısını alkışladı. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun.” şeklinde ifadelerde bulundu. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt vererek, süreci ilerletti. DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti, partileri ziyaret etti. 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile görüştü. DEM Parti heyeti, Öcalan ile bir görüşme daha yaparak, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajını okudu. Öcalan, mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Açıklama öncesinde Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.