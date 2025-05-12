Devlet Bahçeli’den Kabine’ye Ay Yıldızlı Çiçek

PKK’NIN KONGRESİ VE FESHI

PKK, bu sabah yaptığı kongresinde kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrenin kararları bugün açıklanırken, sürecin en önemli ismi olan Devlet Bahçeli’den de bir açıklama geldi. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ’NİN JESTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefiyle toplanan Kabine’ye ay yıldızlı çiçek gönderdi. Gönderdiği kırmızı beyaz güller, Kabine toplantısı başlamadan önce salonda yerini aldı. Çiçeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı gözlemlendi.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında birçok önemli konu ele alınacak. Ana gündem maddelerinden biri ‘Terörsüz Türkiye’ projelerinde gelinen aşama olacak. PKK’nın yaptığı açıklama da toplantıda tartışılacak. Ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritası değerlendirilecek. Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlara da değinileceği bekleniyor.