Devlet Bahçeli’den Ramazan Mesajı

RAMAZAN AYINA VASIL OLDUK

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, Ramazan ayının dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru ve birlik ile kardeşliğin nuru olduğunu ifade etti. “Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır” dedi.

KUTLU BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ

Bahçeli, “Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz” açıklamasında bulundu. Şahta oruç ibadetlerinin hakkını vereceklerine inandığını belirten Bahçeli, “Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum” diye ekledi.

RAMAZAN’IN MANEVİ GÜZELLİKLERİNİ YAŞAYALIM

Bahçeli, Ramazan ayının manevi güzellikleri, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları içerisinde doyasıya yaşamayı temenni ettiğini söyledi. Salih amel ve saf ahlakın rehberliğinde ülkenin kardeşlikle kuşatılmasını istediğini vurguladı. Bahçeli, “Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.