Devlet Bahçeli’den Trump’a Gazze Tepkisi

BAHÇELİ’DEN TRUMP’IN GAZZE PLANI TEPKİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına karşı çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, “Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır.” ifadesini kullandı.

DÜNYADA İSTİKRARSIZLIK TEHDİDİ

Bahçeli, “Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibariyle dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır.” şeklinde değerlendirmede bulundu. MHP lideri, geçen yıl önerdiği Kudüs Paktı teklifini hatırlattı ve “Gazze’nin Filistin’den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır.” uyarısında bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İki devletli çözümün tek yol olduğunu belirten Bahçeli, “Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir.” dedi. İslam ülkelerinin, köklerine dönmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Ürdün Kralı’nın durumuna dikkat çekerek, “Bu teslimiyetin hakim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır,” şeklinde konuştu. Bahçeli, bu mübarek gecede Allah’tan hidayet talep ettiğini belirterek, “Günahlardan arına arına, dua ve ibadetlerin kudretine sığınmalı; akıl, fikir ve iman sıcaklığının lütfuyla aramızdaki soğuklukları gidermeliyiz,” ifadelerini kullandı.

KUDÜS PAKTI ÖNERİSİ

Devlet Bahçeli, Kudüs Paktı önerisini geçen yıl 5 Ağustos’ta dile getirdiğini hatırlatarak, Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerin katılımıyla bir Kudüs Paktı kurmayı teklif etti. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin vicdanının sesi, ileriyi gören gözüdür. Bu itibarla, bugün Gazze’yi yerle bir eden, Kudüs’te Mescid’i Aksa’yı her gün taciz eden, Batı Şeria’daki Filistinlilere huzur yüzü göstermeyen İsrail’in durdurulması hem Türk milletinin arzusu, hem de bölgenin ve dünyanın huzuru için asgari bir zarurettir,” dedi.

Bahçeli, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının Orta Doğu’da kalıcı barış ve çözüm için tek seçenek olduğunu savunarak, “Türkiye Filistin davasının samimi savunucusudur,” diye belirtti. Türk milletinin bu mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki istikrarın sağlanmasına büyük önem atfettiğini vurguladı. Bahçeli, “Bu çerçevede, Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin katılımıyla oluşturulacak bir ‘Kudüs Paktı’nın ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz,” şeklinde konuştu.