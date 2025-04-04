“Devlet Bahçeli’den Türkeş Ziyareti”

DEVLET BAHÇELİ’NİN MESAİSİ BAŞLADI
MHP Ankara İl Başkanlığı, Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenliyor. Devlet Bahçeli, bugün itibarıyla mesaiye başlıyor. 6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Bahçeli, o tarihten beri istirahat ediyordu.
KURUCUSUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ
MHP lideri, 28. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in anma törenine katıldı. Bahçeli, şu an Türkeş’in mezarını ziyaret ediyor. Ziyaretin ardından MHP Genel Merkezi’ne geçeceği belirtildi.
ÖNEMLİ BİR AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ
Hatırlatmak gerekirse, MHP lideri 4 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. O tarihten bu yana istirahatte bulunuyordu.