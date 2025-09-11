Devlet Bahçeli: Günler Provokasyona Açık

BAHÇELİ’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE UYARISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci, İzmir karakol saldırısı ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bahçeli, önümüzdeki günlerin her türlü provokasyona açık olduğuna dikkat çekerek, “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” ifadesini kullandı.

İZMİR KARAKOL SALDIRISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

İzmir’de iki polisin hayatını kaybettiği karakol saldırısına değinen Bahçeli, “Çocuktan katil olmayacağını, katil veya teröristin çocuk olarak tavsifi ve tevilinin ise çetin bir yanlış olduğunu” belirtti. Bahçeli, “Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.” dedi.

CEZA İNDİRİMLERİ ÜZERİNE YORUMLARI

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak, “15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmeli.” diyen Bahçeli, hukukun temel ilkelerine bağlı, adil ve vicdanları kanatmayacak yargılamaların hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda yerleşen cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve “yapanın yanına kar kalacağı” inancının yıkılması gerektiğini belirtti.

SİLAH DÜZENLEMELERİNE İHTİYAÇ VAR

MHP lideri Bahçeli, av silahları da dahil olmak üzere, yasadışı ve yasal silahların tanımı, kullanımı, taşınması ve teminiyle ilgili süreçlerin netleştirilmesi ve sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.