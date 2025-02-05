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Devlet Bahçeli Hastaneye Kaldırıldı İddiası!

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BAHÇELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Halk TV’de yayınlanan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Daha önce bir operasyon geçirmiş olan Bahçeli, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki özel bir hastaneye yatırıldı ve tedavi altına alınıyor.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Devlet Bahçeli’nin durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Hastanede gerekli tedavi süreçlerinin başlatıldığı belirtiliyor. Durumunun ciddiyeti hakkındaki açıklamalar, yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılabilir.

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