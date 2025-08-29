Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile Tokalaştı

TBBM GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze konusu etrafında bir toplantı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani krizi gerekçe göstererek Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikaları hakkında Meclis’i bilgilendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya katılmak üzere Meclis’e geldi. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den sonra girerken, toplantıya katılan diğer isimler arasında Ahmet Davutoğlu da bulunuyordu.

BAHÇELİ VE ÖZEL TOKALAŞTI

Toplantıya katılmak üzere Meclis’e gelen Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, tokalaşarak selamlaştı. Bahçeli’nin yanına gelen Özel, daha sonra MHP Grubu’ndaki tüm milletvekilleriyle de tokalaşmayı ihmal etmedi.