Devlet Bahçeli, Özgür Özel’le Tokalaştı

TBMM’DE GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANTI YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze konusunda bir toplantı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani kriz yüzünden Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’deki soykırım, açlık ve sürgün politikasına dair Meclis’i bilgilendirdi.

BAHÇELİ VE ÖZEL TOPLANTIYA KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis toplantısına iştirak etti. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den sonra girdi. Toplantıya katılan Ahmet Davutoğlu ile birlikte, Meclis’e ilk ulaşan Devlet Bahçeli oldu.

TOKALAŞMA ANLARI

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, toplantıya katılmak üzere Meclis’e geldiklerinde tokalaştılar. Bahçeli’nin yanına gelen Özgür Özel, sonrasında MHP Grubu’nda bulunan tüm milletvekilleriyle de tokalaşmayı ihmal etmedi.