Devlet Bahçeli Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 6 Şubat’ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve bu süreçte kalp kapağının değiştirildiği bildirildi. Ameliyat sonrası dinlenme aşamasında olan Bahçeli’nin uzun bir süre kamuoyuna görünmemesi, ortaya çeşitli spekülasyonların çıkmasına neden oldu. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında Bahçeli’nin entübe olduğu ve bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar yer aldı.

DEZENFORMASYON YANITI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialara karşı sosyal medyada bir açıklama yaparak, Bahçeli’nin entübe edildiğine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca, 5 Şubat 2025’te kalp ameliyatı geçiren ve dinlenme sürecine devam eden Bahçeli, sağlık durumu hakkında bilgi vermek üzere gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefonda görüştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kamuoyunda dolaşan iddiaların asılsız olduğunu aktardı: “Bugün yayına dakikalar kala, çok önemli bir telefon geldi. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker kendi cep telefonundan, beni aradı. Daha önce yaptığım görüşme talebim üzerine, Sayın Bahçeli’nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Bahçeli, Kadir gecemi tebrik etti. Ben de aynı dileklerimi ve saygılarımı ilettim. Kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Birçok dedikodular dolaşıyor ortalıkta iyi misiniz? dedim. Gayet iyi olduğunu söyledi. Bu vesile ile Kadir geceinizi tebrik ederim.”