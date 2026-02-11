Devlet Bahçeli TBMM’deki Olayları Kınadı

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan yeni atanan bakanların yemin törenine ilişkin olarak, “Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

ANTİ DEMOKRATİK TUTUMU ELEŞTİRDİ

Bahçeli, yemin merasimi sırasında yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür davranışların demokrasinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu olayların, gereken saygı ve olgunlukla karşılanması gerektiğini dile getiren Bahçeli, muhalefet partilerinin bu tutumu nedeniyle eleştirileceğini kaydetti.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Bununla birlikte Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın güçlendiğini ve her zaman milli meselelerde duyarlılığın yüksek tutulacağının altını çizdi. İttifakın birlikteliğinin önemi hakkında konuşan Bahçeli, bu tür antidemokratik girişimlerin asıl hedefinin istikrarsızlık yaratmak olduğunu ifade etti.