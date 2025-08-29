Devlet Bahçeli Ve Özgür Özel Tokalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Olağanüstü Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze sorununu görüşmek üzere bugün olağanüstü bir toplantı yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz nedeniyle bu toplantıyı gerçekleştirme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis’te yaptığı konuşmada “İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikası” hakkında bilgi verdi.

Bahçeli ve Özel, Meclis Toplantısına Katıldı

Toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı gözlemlendi. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den sonra girdi. Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Meclis’e ilk olarak Devlet Bahçeli geldi.

Tokalaşma Anı

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, Meclis toplantısına katılmak üzere geldiklerinde birbirleriyle tokalaştı. Bahçeli’nin yanına gelen Özgür Özel, ardından MHP Grubu’nda bulunan tüm milletvekilleriyle de tokalaşmayı ihmal etmedi.