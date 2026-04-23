Devlet Bahçeli Yerli Diziler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’DEN MEDYA TEMSİLCİLERİNE ZİYARET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’ndeki makamında Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’i kabul etti.

MEDYANIN YERLİ ÜRÜNLERE STRATEJİK ÖNEMİ

Görüşmede iç ve dış siyaset konuları üzerine değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, yerli medyanın ve Türk yapımı dizilerin önemine vurgu yaptı. Bahçeli, Türk dizilerinin uluslararası başarılarına dikkat çekerken, yerli yapımların devlet ve millet açısından taşıdığı stratejik anlamı da dile getirdi. Bu tür yapımların Türkiye’yi dünya çapında temsil ettiğini belirten Bahçeli, sektörün daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

HAYRANI OLDUĞU DİZİYİ AÇIKLADI

Bahçeli, güncel dizilerden hayran olduğu bir yapımı da paylaştı. “Uzak Şehir” dizisini çok beğendiğini ve her bölümünü kaçırmadan izlediğini ifade eden Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Murat Yancı, Bahçeli’ye Ferdi Tayfur plakları ile “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Suriye” adlı kitabı hediye etti.