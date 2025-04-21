“Devlet Bahçeli, Yürümeye Devam Et.”

DEVLET BAHÇELİ’NİN İSTİRAHAT DÖNEMİ SONA ERDİ

66 günlük istirahat dönemi tamamlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda mesaisine döndü. Uzun bir aranın ardından birkaç gün önce yeniden görüntülenen Bahçeli, ilk kareyi makamında paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

MHP’DEN YENİ GÖRÜNTÜ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Devlet Bahçeli’nin sosyal medya platformu X üzerinden yayımlanan yeni bir videosunu paylaştı. Videonun altına “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” notu düştü.

KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Bahçeli’nin yürüdüğü anlara ait görüntüler, kısa sürede gündeme geldi. İzleyicilerden “Türk dünyasının bilge lideri”, “Allah başımızdan eksik etmesin bilge liderim var olsun” ve “Allah, seni başımızdan eksik etmesin. Devletimize zeval vermesin.” gibi yorumlar geldi.

PARTİ MESAİSİNE DÖNDÜ

4 Nisan’da işine dönen Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasında açılış yaptı. Operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra partililerle bir araya gelen Bahçeli, parti binasında ofisine geçmeden önce balkondan partilileri selamladı.

DEVLETBEY KONAĞI PROJESİ İNCELEMESİ

Devlet Bahçeli, 8 Nisan tarihinde Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi’nde bulunan Devletbey Konağı projesini incelerken görüntülendi.