Devlet Erkanı Ata’nın Huzurundaydı

TBMM BAŞKANI ANITKABİR ZİYARETİ YAPTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde bir heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Kurtulmuş, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli bakanlar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk… Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Misaki milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

ANITKABİR’DE ÇOCUKLARLA BAYRAM KUTLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin, saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Tekin, açıklamasında “Aziz Atatürk, TBMM’nin açılışının 105’inci yılında, 23 Nisan’da eğitim ailemizle huzurundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın demokrasi ve milli irade şuuruna sahip şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhunuz şad olsun.” dedi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında çocuklara seslenen Tekin, “Bugün, milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini” bildirdi. Tekin, mesajında “Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.