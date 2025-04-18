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Devrek Belediyesi’nde Usulsüzlük Operasyonu

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USULSÜZLÜK İDDİALARI ÜZERİNE GÖZALTI

Devrek Belediyesi’nde “usulsüzlük yapıldığı” iddiası üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlük iddialarına yönelik bir soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI ARTTI

Düzenlenen operasyonda, CHP’li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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