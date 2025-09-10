dgpays-in-yeni-ceo-su-nandan-mer

Dgpays, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Grup CEO’luk görevine uluslararası finans alanında deneyimli bir isim olan Nandan Mer’i atadı. Mer, ödeme sistemleri, tüketici finansmanı ve kurumsal bankacılık konularında 35 yılı aşkın bir tecrübeye sahip.

DÜNYA ÇAPINDAKİ TECRÜBESİ

Finans sektörünün küresel devlerinden Dgpays’e katılan Mer, kariyeri boyunca American Express, Citigroup, United Bank for Africa ve Mastercard gibi uluslararası finans kuruluşlarında üst düzey pozisyonlarda bulundu. Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde birçok iş büyütme ve dönüşüm projesine liderlik yaptı. Dgpays’e katılmadan önce, Dubai merkezli Network International’da Grup CEO’su ve iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Dgpays Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ömerbeyoğlu, Nandan Mer’in ataması hakkında “Nandan Mer’in uluslararası finans ve ödeme sistemleri alanındaki derin tecrübesinin Dgpays’in global büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Mer’in liderlik vizyonuyla yeni pazarlarda büyümemizi hızlandırarak şirketimizi çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağına güvenimiz tam” şeklinde bir açıklama yaptı.