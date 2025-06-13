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DGS Geç Başvuru 13 Haziran 2025

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURULARI GÜNDEMDE

20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları son günlerde yoğun ilgi görüyor. Adayların 2025 DGS başvurularını 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlayabildiği biliniyor. Başvuru işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda sona eren DGS başvurularının ardından şimdi ise gözler geç başvuru tarihine çevrildi.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

DGS geç başvuru tarihine ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, geç başvurular 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacak. Adaylar, bu tarihte geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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